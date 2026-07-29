Informations pratiques

Montargis

Montargis Plage

Rue des Closiers Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Montargis Plage

Cet été, retrouvez le musée à Montargis plage pour créer de petites réalisations inspirées des collections !

Tout public, atelier gratuit sans réservation. .

Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Montargis Beach

L’événement Montargis Plage Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS