Montée nocturne du Hautacam L’Étape des Pyrénées Argelès-Gazost
vendredi 31 juillet 2026 · L'Étape des Pyrénées · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Montée nocturne du Hautacam
L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Programme
19h30 Départ groupé de L’Étape des Pyrénées
21h30 Repas au restaurant du Hautacam
23h30 Descente encadrée. Éclairage obligatoire.
Inscription à L’Étape des Pyrénées ou par téléphone jusqu’au 24 juillet.
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L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 29 31
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English :
Schedule:
7:30 p.m.: Group departure from L’Étape des Pyrénées
9:30 p.m.: Dinner at the Hautacam restaurant
11:30 p.m.: Guided descent. Headlamps required.
Register at L’Étape des Pyrénées or by phone by July 24.
L’événement Montée nocturne du Hautacam Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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