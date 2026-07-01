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AGENDA · Argelès-Gazost

Montée nocturne du Hautacam L’Étape des Pyrénées Argelès-Gazost

vendredi 31 juillet 2026 · L'Étape des Pyrénées · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
L'Étape des Pyrénées
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Argelès-Gazost

Montée nocturne du Hautacam

L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Programme
19h30 Départ groupé de L’Étape des Pyrénées
21h30 Repas au restaurant du Hautacam
23h30 Descente encadrée. Éclairage obligatoire.
Inscription à L’Étape des Pyrénées ou par téléphone jusqu’au 24 juillet.
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L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 29 31 

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English :

Schedule:
7:30 p.m.: Group departure from L’Étape des Pyrénées
9:30 p.m.: Dinner at the Hautacam restaurant
11:30 p.m.: Guided descent. Headlamps required.
Register at L’Étape des Pyrénées or by phone by July 24.

L’événement Montée nocturne du Hautacam Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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