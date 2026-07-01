Montée nocturne du Hautacam L’Étape des Pyrénées Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Montée nocturne du Hautacam

L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Programme

19h30 Départ groupé de L’Étape des Pyrénées

21h30 Repas au restaurant du Hautacam

23h30 Descente encadrée. Éclairage obligatoire.

Inscription à L’Étape des Pyrénées ou par téléphone jusqu’au 24 juillet.

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L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 29 31

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English :

Schedule:

7:30 p.m.: Group departure from L’Étape des Pyrénées

9:30 p.m.: Dinner at the Hautacam restaurant

11:30 p.m.: Guided descent. Headlamps required.

Register at L’Étape des Pyrénées or by phone by July 24.

L’événement Montée nocturne du Hautacam Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65