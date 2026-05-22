Laon

Montée tour dans la cathédrale de Laon !

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13

Une visite exceptionnelle cet été !

Et si vous profitiez pour observer du haut de la tour la ville et ses alentours en fin d’après-midi ?

Un panorama de rêve vous attend !

Alors RV à l’Office de Tourisme chaque jour (du 04/07 au 30/08) à 17h !

(réservation obligatoire car visite limitée à 18 personnes par session 3,50 € en tarif unique gratuit pour les guides-conférenciers durée 45 min) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

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English :

An exceptional visit this summer!

L’événement Montée tour dans la cathédrale de Laon ! Laon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Laon