Montées au clocher (spéciales Tour de France) Place Nationale Dole

Informations pratiques

Dole

Montées au clocher (spéciales Tour de France)

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Profitez d’une vue plongeante sur le dispositif Tour de France, installé, le long du port de plaisance.

Mais c’est aussi le privilège de contempler Dole et ses alentours depuis la plateforme du clocher, à 73 mètres de hauteur .

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English : Montées au clocher (spéciales Tour de France)

L’événement Montées au clocher (spéciales Tour de France) Dole a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE