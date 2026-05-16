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AGENDA · Dole

Montées au clocher (spéciales Tour de France) Place Nationale Dole

vendredi 17 juillet 2026 · Place Nationale · Dole

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Nationale
Adresse
Collégiale Notre Dame
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Montées au clocher (spéciales Tour de France)

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Profitez d’une vue plongeante sur le dispositif Tour de France, installé, le long du port de plaisance.
Mais c’est aussi le privilège de contempler Dole et ses alentours depuis la plateforme du clocher, à 73 mètres de hauteur   .

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22  contact@byhellodole.fr

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English : Montées au clocher (spéciales Tour de France)

L’événement Montées au clocher (spéciales Tour de France) Dole a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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