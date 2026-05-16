Montées au clocher (spéciales Tour de France) Place Nationale Dole
vendredi 17 juillet 2026 · Place Nationale · Dole
Informations pratiques
Dole
Montées au clocher (spéciales Tour de France)
Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Profitez d’une vue plongeante sur le dispositif Tour de France, installé, le long du port de plaisance.
Mais c’est aussi le privilège de contempler Dole et ses alentours depuis la plateforme du clocher, à 73 mètres de hauteur .
Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
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English : Montées au clocher (spéciales Tour de France)
L’événement Montées au clocher (spéciales Tour de France) Dole a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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