MONTEVIDEO (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

MONTEVIDEO (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Malgré un nom évoquant l’Amérique du Sud, c’est dans le brouillard du Royaume-Uni que Montevideo trouve son inspiration. Accords égrenés, gimmicks acérés, patterns de batterie et voix saturées nous rappellent au bon souvenir de Kasabian ou même des Arctic Monkeys. Un univers quelque part entre les Talking Heads et Fontaines DC, naviguant entre rock radiophonique et influences underground. Les quatre voix s’entremêlent et dressent un portrait acide de notre époque, au moyen de paroles douce-amères, ironisant sur les travers de notre société et de la méritocratie le développement personnel, les burn-out et les SUV. Loin de s’enfermer dans les codes de l’indie-rock qu’ils maîtrisent allègrement, ils puisent autant dans l’énergie brute du post-punk actuel que dans les harmonies vocales des 60’s, pour créer un son à la fois incisif et personnel. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement MONTEVIDEO (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE