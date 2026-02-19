MONTPELLIER BY NIGHT

Montpellier Hérault

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-29

2026-04-25 2026-04-30 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-20

A la nuit tombée, Montpellier se pare de ses plus belles lumières pour vous surprendre.

Visite en français

Embarquez pour un voyage de plus de 1000 ans d’histoire au cœur de ruelles tantôt tranquilles, tantôt animées par une vie nocturne foisonnante.

Votre guide vous emmènera à la découverte de quelques-uns de nos grands sites tels que la tour de la Babote, la place royale du Peyrou ou encore la cathédrale Saint Pierre et vous proposera deux accès inédits sur l’arc de triomphe et le cloitre de la faculté de médecine fermé la nuit aux visiteurs.

Une visite lumineuse pour découvrir une tout autre facette de Montpellier.

Clou de la visite une vue panoramique sur ce beau patrimoine depuis le sommet de l’arc de triomphe.

Sur réservation

Rendez-vous 10 minutes avant le départ Square de la Babote.

Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

When night falls, Montpellier puts on its most beautiful lights to surprise you.

