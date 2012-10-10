Montplaisir festival Salle Marcel Maisonnat La Baume-Cornillane
Montplaisir festival Salle Marcel Maisonnat La Baume-Cornillane vendredi 22 mai 2026.
La Baume-Cornillane
Montplaisir festival
Salle Marcel Maisonnat La Côte La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
La programmation est là pour le Montplaisir Music Festival du 22 au 24 mai 2026 à #labaumecornillane !
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Salle Marcel Maisonnat La Côte La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montplaisirmusic@gmail.com
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English :
The line-up is here for the Montplaisir Music Festival from May 22 to 24, 2026 in #labaumecornillane!
L’événement Montplaisir festival La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme