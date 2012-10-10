Montplaisir festival Salle Marcel Maisonnat La Baume-Cornillane

La Baume-Cornillane

Montplaisir festival

Salle Marcel Maisonnat La Côte La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

La programmation est là pour le Montplaisir Music Festival du 22 au 24 mai 2026 à #labaumecornillane !

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Salle Marcel Maisonnat La Côte La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montplaisirmusic@gmail.com

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English :

The line-up is here for the Montplaisir Music Festival from May 22 to 24, 2026 in #labaumecornillane!

L’événement Montplaisir festival La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme