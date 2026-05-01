Spectacle Le prince de Conty Aventure sonore La Pangée La Baume-Cornillane

La Baume-Cornillane

Spectacle Le prince de Conty Aventure sonore

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Imaginé comme un podcast en direct et à voir, le spectacle invite le public à s’équiper d’un casque audio et à embarquer dans un récit d’aventure fait de sauts dans le temps, d’humains et d’humanité, où l’océan règne en maître-horloger.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Conceived as a live podcast for viewing, the show invites audiences to don their headphones and embark on an adventure story of time leaps, humans and humanity, where the ocean reigns as master watchmaker.

L’événement Spectacle Le prince de Conty Aventure sonore La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme