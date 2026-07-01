AGENDA · Saint-Quentin
Monument aux Morts de Saint-Quentin, Monument aux Morts de Saint-Quentin, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Monument aux Morts de Saint-Quentin · Saint-Quentin
Informations pratiques
Monument aux Morts de Saint-Quentin Dimanche 20 septembre, 10h00 Monument aux Morts de Saint-Quentin Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Hommage aux morts pour la France.
Monument aux Morts de Saint-Quentin Place du monument aux Morts, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France
Hommage aux morts pour la France.
©Ville de Saint-Quentin
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