Monuments remarquables du vieux Grenoble en aquarelle, et aux alentours en paroles, La Vina, galerie-café, Grenoble

Informations pratiques

Monuments remarquables du vieux Grenoble en aquarelle, et aux alentours en paroles Dimanche 20 septembre, 10h00 La Vina, galerie-café Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Une rencontre avec Didier Bayle, aquarelliste, et Katarina Dugast, conteuse et chercheuse autour du patrimoine sacré de l’Isère.

Au fil de l’exposition, et en présence de l’artiste, découvrez les monuments historiques et remarquables du vieux Grenoble. Les aquarelles de Didier Bayle vous invitent à remonter le temps pour vous imprégner de l’atmosphère de ces lieux chargés d’histoire.

En écho à ces œuvres, Katarina Dugast vous recontera l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble et vous dévoilera d’autres hauts lieux spirituels, oubliés ou peu connus, autour de Grenoble,

Une invitation à ressentir et à vivre l’histoire à travers l’art, le conte et le partage.

La Vina, galerie-café 12 place Notre-Dame, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 46 68 48 79 https://www.galerielavina.fr/ La Vina est une Galerie-Café dédiée à l’art des peuples du monde, à la photo. C’est un lieu des expositions, des rencontres, des conférences et des spectacles. Tram A, B

Bus: 13, 15, 16, T80, X01.

Une rencontre avec Didier Bayle, aquarelliste, et Katarina Dugast, conteuse et chercheuse autour du patrimoine sacré de l’Isère.

© François-Marie Perier