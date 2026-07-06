Mordus du Manga : Atelier origami Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Dans le cadre des Mordus du Manga, la bibliothèque des Batignolles vous propose un atelier d’origami, art japonais du pliage en papier.

A partir d’une feuille de papier carré, vous réaliserez une petite grenouille sauteuse.

Choisissez le papier qui vous plait, pliez et repartez avec votre œuvre bondissante !

mercredi 28 octobre, section jeunesse – 1er groupe à 16h30 et 2e groupe à 17h – pour adultes et enfants à partir de 7 ans – sur inscription

Le mercredi 28 octobre 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-28T17:30:00+01:00

fin : 2026-10-28T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-28T16:30:00+02:00_2026-10-28T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles



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