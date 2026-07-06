Mordus du Manga : Atelier origami Bibliothèque des Batignolles Paris
mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre des Mordus du Manga, la bibliothèque des Batignolles vous propose un atelier d’origami, art japonais du pliage en papier.
A partir d’une feuille de papier carré, vous réaliserez une petite grenouille sauteuse.
Choisissez le papier qui vous plait, pliez et repartez avec votre œuvre bondissante !
mercredi 28 octobre, section jeunesse – 1er groupe à 16h30 et 2e groupe à 17h – pour adultes et enfants à partir de 7 ans – sur inscription
Le mercredi 28 octobre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T17:30:00+01:00
fin : 2026-10-28T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T16:30:00+02:00_2026-10-28T17:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles
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