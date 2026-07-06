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Mordus du Manga : Atelier origami Bibliothèque des Batignolles Paris

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Mordus du Manga : Atelier origami Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><br></p>

Dans le cadre des Mordus du Manga, la bibliothèque des Batignolles vous propose un atelier d’origami, art japonais du pliage en papier.

A partir d’une feuille de papier carré, vous réaliserez une petite grenouille sauteuse.

Choisissez le papier qui vous plait, pliez et repartez avec votre œuvre bondissante !

mercredi 28 octobre, section jeunesse – 1er groupe à 16h30 et 2e groupe à 17h – pour adultes et enfants à partir de 7 ans – sur inscription
Le mercredi 28 octobre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T17:30:00+01:00
fin : 2026-10-28T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T16:30:00+02:00_2026-10-28T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles


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