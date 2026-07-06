Mordus du Manga : Histoires en kamishibaï Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

A l’occasion des Mordus du Manga, la bibliothèque des Batignolles vous propose une séance d’histoires en kamishibaï.

Ouverte à tous, à partir de 4 ans, vous pourrez y entendre un choix d’histoires amusantes, souvent tendres, voire même surprenantes parfois !

Un kamishibaï, c’est quoi?

Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois) Un kamishibaï se compose d’un certain nombre de planches cartonnées numérotées qui forment une histoire unique.

Chaque planche met en scène un épisode du récit, avec d’un côté

l’illustration, et de l’autre (visible uniquement par le conteur) le texte. Les planches sont glissées dans le butaï, les unes derrière les autres selon l’ordre de leur numérotation (celle du devant passe à l’arrière, dévoilant chaque fois une nouvelle illustration au public et le texte de celle-ci au conteur)

Mercredi 30 septembre à 16h30 – dans notre cabane à histoires – tout public, à partir de 4 ans

Le mercredi 30 septembre 2026

de 16h30 à 17h15

gratuit

N’hésitez pas à vous inscrire par courriel, par téléphone, ou directement auprès des bibliothécaires

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-30T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T16:30:00+02:00_2026-09-30T17:15:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles



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