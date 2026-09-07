Morne-à-l’Eau et Guadeloupe d’antan en photos de Guy Nouvier, LOLO PEYI, 44 rue Julien LAMAGO dit Loulou, 97111 MORNE-A-L’EAU, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Morne-à-l’Eau et Guadeloupe d’antan en photos de Guy Nouvier Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 14h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 LOLO PEYI, 44 rue Julien LAMAGO dit Loulou, 97111 MORNE-A-L’EAU Guadeloupe

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T23:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

En partenariat avec Monsieur Guy NOUVIER, photographe et généalogiste, il s’agira de montrer à travers des photos anciennes, le Morne-à-l’Eau dans une Guadeloupe d’antan ; coupures de presse, photos, objets …

LOLO PEYI, 44 rue Julien LAMAGO dit Loulou, 97111 MORNE-A-L’EAU 44 rue Julien Lamego dit Loulou 97111 MORNE-A-L’EAU Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590590856399 http://www.lolopeyi.com [{« type »: « email », « value »: « lolopeyi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +590690500992 »}] Les photographies retenues par les organisateurs seront exposées à Lolo Péyi, au 44 rue Julien LAMEGO 97111 Morne-A-L’EAU Parkings Place du Marché aux vivres et du stade P. Monnerville de Morne-à-l’Eau

En partenariat avec Monsieur Guy NOUVIER, photographe et généalogiste, il s’agira de montrer à travers de photos anciennes, le Morne-à-l’Eau dans une Guadeloupe d’anatan ; coupures de presse, photos,…

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