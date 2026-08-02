Morphing, Dancefloor for kids – dès 3 ans au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

« Ce projet, c’était l’envie de retrouver une forme de simplicité, celle de l’enfance, de vibrer au son de la musique, sans barrières, sans codes de styles… Ce qui implique de donner encore plus de rythme et d’envie de danser ». Virtuose de la pulsation, Antonin Leymarie a déjà démontré sa capacité à faire danser les foules, version bal turbulent avec son Imperial Orphéon ou transe organique avec son Magnetic Ensemble. Pour Morphing, il relève le défi avec un trio au son doux et au groove élastique, capable d’étirer à souhait les clave africaines ou caribéennes et d’opérer un véritable morphing rythmique. Incorporez un solide groove mélodique, une pincée de samples de radio pour une touche ludique et dynamique, et une salle de concert debout, comme les grands, et la potion magique est prête : dansez maintenant !

Tout public à partir de 3 ans. Chaque place est à 13 € en ligne (tarif unique, valable pour 1 personne, enfant ou adulte). Ouverture des portes 30 minutes avant. Réservations vivement conseillées.

Dans le cadre des festivals Graines de jazz et Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Antonin Leymarie : batterie ; Victor Auffray : euphonium, flugabone, voix ; Mathilda Haynes : huitare électrique

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

World music — Antonin Leymarie, maître de la pulsation, vous invite à danser avec Morphing, un trio qui fusionne douceur et groove pour une expérience musicale sans frontières.

Le mercredi 21 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

Le mercredi 21 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

Tarif en ligne : 10€ à 13€

Tarif sur place : 13€ à 16€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-21T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T11:00:00+02:00_2026-10-21T12:00:00+02:00;2026-10-21T14:00:00+02:00_2026-10-21T15:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/morphing contact@38riv.com



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