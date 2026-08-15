Informations pratiques

Narbonne

MOSCATO PASSE A TABLE

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Vincent Moscato passe à table avec humour et mauvaise foi pour aborder les sujets de société qu’il ne maîtrise pas, entre anecdotes et répliques piquantes.

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2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie contact@kvmprod.fr

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English :

Vincent Moscato takes the stage with humor and a touch of bad faith to tackle social issues he doesn’t fully understand, weaving together anecdotes and sharp retorts.

L’événement MOSCATO PASSE A TABLE Narbonne a été mis à jour le 2026-08-31 par