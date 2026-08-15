MOSCATO PASSE A TABLE Narbonne
vendredi 6 novembre 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
MOSCATO PASSE A TABLE
2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude
Tarif : 30 – 30 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Vincent Moscato passe à table avec humour et mauvaise foi pour aborder les sujets de société qu’il ne maîtrise pas, entre anecdotes et répliques piquantes.
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2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie contact@kvmprod.fr
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English :
Vincent Moscato takes the stage with humor and a touch of bad faith to tackle social issues he doesn’t fully understand, weaving together anecdotes and sharp retorts.
L’événement MOSCATO PASSE A TABLE Narbonne a été mis à jour le 2026-08-31 par
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