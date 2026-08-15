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MOSCATO PASSE A TABLE Narbonne

vendredi 6 novembre 2026 · Narbonne

MOSCATO PASSE A TABLE Narbonne

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
2 Avenue Maître Hubert Mouly
Ville
11100 Narbonne
Département
Aude
Tarif
30 30 40 Tarif de base plein tarif

Narbonne

MOSCATO PASSE A TABLE

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Vincent Moscato passe à table avec humour et mauvaise foi pour aborder les sujets de société qu’il ne maîtrise pas, entre anecdotes et répliques piquantes.
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2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie   contact@kvmprod.fr

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English :

Vincent Moscato takes the stage with humor and a touch of bad faith to tackle social issues he doesn’t fully understand, weaving together anecdotes and sharp retorts.

L’événement MOSCATO PASSE A TABLE Narbonne a été mis à jour le 2026-08-31 par

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