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Moto cross régionnal Terrain de moto cross Parthenay

Moto cross régionnal Terrain de moto cross Parthenay

Moto cross régionnal Terrain de moto cross Parthenay dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Terrain de moto cross

Adresse : Route de Brossard La Maillolière

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit

Parthenay

Moto cross régional

Terrain de moto cross Route de Brossard La Maillolière Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Course de moto cross   .

Terrain de moto cross Route de Brossard La Maillolière Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 30 99 49  amvp79@laposte.net

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English : Moto cross régional

L’événement Moto cross régional Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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