Moto cross régionnal Terrain de moto cross Parthenay
Moto cross régionnal Terrain de moto cross Parthenay dimanche 10 mai 2026.
Parthenay
Moto cross régional
Terrain de moto cross Route de Brossard La Maillolière Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Course de moto cross .
Terrain de moto cross Route de Brossard La Maillolière Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 30 99 49 amvp79@laposte.net
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English : Moto cross régional
L’événement Moto cross régional Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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