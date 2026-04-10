Moto cross régionnal Terrain de moto cross Parthenay

Parthenay

Moto cross régional

Terrain de moto cross Route de Brossard La Maillolière Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Course de moto cross .

Terrain de moto cross Route de Brossard La Maillolière Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 30 99 49 amvp79@laposte.net

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English : Moto cross régional

L’événement Moto cross régional Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine