Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart
dimanche 27 septembre 2026 · Terrain des Garennes Biennac · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Motocross
Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous sur le terrain des Garennes à Biennac pour une journée 100% adrénaline !
Au programme, le Championnat de Ligue avec plusieurs catégories spectaculaires
– 125 Nouvelle-Aquitaine
– Vintage Nouvelle-Aquitaine
– MX1 / MX2 Limousin
et l’incontournable Open Trophée Bernard Delage
Que vous soyez passionné de deux-roues, amateur de sensations fortes ou simple curieux, venez profiter d’un show impressionnant dans une ambiance conviviale.
Et pour compléter la fête buvette et food-truck dès le samedi soir pour se retrouver autour d’un bon moment. .
Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 22 68 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Motocross
L’événement Motocross Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- A l’assaut du château Rochechouart 15 juillet 2026
- Atelier bâteau sur l’eau Square Marcel Pagnol Rochechouart 15 juillet 2026
- Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart 15 juillet 2026
- Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart 16 juillet 2026
- La guinguette à Babaudus Rochechouart 18 juillet 2026