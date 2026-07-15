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Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart

dimanche 27 septembre 2026 · Terrain des Garennes Biennac · Rochechouart

Motocross Terrain des Garennes Biennac Rochechouart

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Terrain des Garennes Biennac
Adresse
Lieu-dit La Chassagne
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Rochechouart

Motocross

Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Rendez-vous sur le terrain des Garennes à Biennac pour une journée 100% adrénaline !
Au programme, le Championnat de Ligue avec plusieurs catégories spectaculaires
– 125 Nouvelle-Aquitaine
– Vintage Nouvelle-Aquitaine
– MX1 / MX2 Limousin
et l’incontournable Open Trophée Bernard Delage
Que vous soyez passionné de deux-roues, amateur de sensations fortes ou simple curieux, venez profiter d’un show impressionnant dans une ambiance conviviale.
Et pour compléter la fête buvette et food-truck dès le samedi soir pour se retrouver autour d’un bon moment.   .

Terrain des Garennes Biennac Lieu-dit La Chassagne Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 22 68 31 

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English : Motocross

L’événement Motocross Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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