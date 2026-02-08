MotoCross Trophée ufolep Prissac

MotoCross Trophée ufolep

Route de Luzeret Prissac Indre

Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

2026-06-07

Compétition de motocross. Environs 300 pilotes attendus.

Compétition de motocross essais le matin et compétition l’après-midi. Manche qualificative pour le super trophée de France. Restauration et buvette sur place. .

Route de Luzeret Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire motoclubpissac@hotmail.fr

Motocross competition.

