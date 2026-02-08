MotoCross Trophée ufolep Prissac
MotoCross Trophée ufolep Prissac dimanche 7 juin 2026.
MotoCross Trophée ufolep
Route de Luzeret Prissac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Compétition de motocross. Environs 300 pilotes attendus.
Compétition de motocross essais le matin et compétition l’après-midi. Manche qualificative pour le super trophée de France. Restauration et buvette sur place. .
Route de Luzeret Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire motoclubpissac@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Motocross competition.
L’événement MotoCross Trophée ufolep Prissac a été mis à jour le 2026-02-08 par Destination Brenne