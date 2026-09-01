Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Motors Festival Automobile

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Festival automobile

Ton Ten des plus belles voitures, shooting photo, challenge simulateur, food truck sur place 0 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie

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English :

Auto Festival

L’événement Motors Festival Automobile La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)