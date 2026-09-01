AGENDA · La Salvetat-Peyralès
Motors Festival Automobile La Salvetat-Peyralès
dimanche 20 septembre 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Motors Festival Automobile
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Festival automobile
Ton Ten des plus belles voitures, shooting photo, challenge simulateur, food truck sur place 0 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie
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English :
Auto Festival
L’événement Motors Festival Automobile La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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