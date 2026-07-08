Motovirade Rond Point des droits de l’homme Dole
dimanche 27 septembre 2026 · Rond Point des droits de l'homme · Dole
Informations pratiques
Dole
Motovirade
Rond Point des droits de l’homme Dolexpo Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Le but premier de l’Association Moto Virade 39 est la collecte de fonds pour aider les laboratoires à poursuivre leurs recherches concernant la lutte contre la maladie de la Mucoviscidose.
En participant à notre Virade moto vous contribuez financièrement à lutter contre cette maladie qu’est la mucoviscidose puisque l’argent que nous collectons est reversé en totalité à l’Association Vaincre la mucoviscidose . .
Rond Point des droits de l’homme Dolexpo Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 79 93 35
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English : Motovirade
L’événement Motovirade Dole a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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