Motovirade Rond Point des droits de l’homme Dole

Informations pratiques

Dole

Motovirade

Rond Point des droits de l’homme Dolexpo Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Le but premier de l’Association Moto Virade 39 est la collecte de fonds pour aider les laboratoires à poursuivre leurs recherches concernant la lutte contre la maladie de la Mucoviscidose.

En participant à notre Virade moto vous contribuez financièrement à lutter contre cette maladie qu’est la mucoviscidose puisque l’argent que nous collectons est reversé en totalité à l’Association Vaincre la mucoviscidose . .

Rond Point des droits de l’homme Dolexpo Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 79 93 35

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English : Motovirade

L’événement Motovirade Dole a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE