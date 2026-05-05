Mots de passe, maux de tête. 2, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Mots de passe, maux de tête. 2, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux mardi 19 mai 2026.
Mots de passe, maux de tête. 2 Mardi 19 mai, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Un compte = un mot de passe ; deux comptes = deux mots de passe ; trois comptes = trois mots de passe, etc, etc, etc…
Mais comment les retenir tous ?
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