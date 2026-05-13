« Mots d’enfants » | La classe, l’œuvre !, Musée du Petit Palais, Avignon

« Mots d’enfants » | La classe, l’œuvre ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Petit Palais Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

La classe de CE2 de l’école Joseph Lhermite de Villeneuve-lès-Avignon vous invite à découvrir le projet «Mots d’enfants». Au fil des visites, les élèves ont développé sens de l’observation, expression écrite et sensibilité. Laissez-vous surprendre et découvrez les oeuvres à hauteur d’enfants, au travers de leurs mots.

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org Ouvert depuis 1976, le musée du Petit Palais propose au public des collections provenant de deux origines distinctes : la collection de peintures italiennes rassemblées par le marquis Campana dans la première moitié du XIXe siècle et constituant un dépôt exceptionnel du musée du Louvre et un ensemble de peintures et sculptures provençales du Moyen Âge déposées par le Fondation Calvet.

La collection Campana, comptant plus de 300 œuvres, propose aux visiteurs une merveilleuse découverte de la peinture italienne et de son évolution, des œuvres du XIIIe siècle soumises aux influences byzantines à la révolution picturale florentine et son influence : un véritable panorama de la peinture italienne tant à travers des noms parmi les plus fameux de cette période (Botticelli, Carpaccio) que de très nombreux maîtres et ateliers issus de presque toutes les régions de la péninsule. Mais le Petit Palais est aussi un musée de l’art médiéval avignonnais et provençal et présente un ensemble particulièrement riche de sculptures funéraires du XIVe siècle, dont l’impressionnant tombeau du cardinal Jean de Lagrange, ainsi que des peintures de ce qui fut au XVe siècle l’un des centres picturaux les plus novateurs de France, l’École d’Avignon : c’est toute la richesse du foyer artistique avignonnais du XIVe puis du XVe siècle qui est dévoilée. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

La classe de CE2 de l’école Joseph Lhermite de Villeneuve-lès-Avignon vous invite à découvrir le projet «Mots d’enfants». Au fil des visites, les élèves ont développé sens de l’observation, écrite et…

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