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Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs, La librairie des auteurs., Cusset

samedi 19 septembre 2026 · La librairie des auteurs. · Cusset

Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs, La librairie des auteurs., Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La librairie des auteurs.
Adresse
32 Place Victor-Hugo 03300 Cusset
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
Places limitées - Se renseigner auprès de la Librairie pour les ateliers

Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs 19 et 20 septembre La librairie des auteurs. Allier

Places limitées – Se renseigner auprès de la Librairie pour les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end : dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits (reliure, fonderie et fabrication d’encre végétale).
Voici le programme détaillé :
Samedi 19 septembre :
– Rencontre et dédicace avec l’autrice Gisèle Gaston (journée)
– Atelier enluminure (après-midi) – Adultes
– Atelier fonderie animé par Laurent Champlon et l’Atelier de Val de La Chabanne (après-midi) – Tout public

Dimanche 20 septembre :
-Rencontre et dédicace avec l’autrice Kler Rêve (journée)
– Atelier de fabrication d’encre végétale animé par Kler Rêve (après-midi) -Tout public
– Atelier fonderie animé par Laurent Champlon et l’Atelier de Val de La Chabanne (après-midi) – Tout public

Les ateliers et les dédicaces auront lieu en extérieur devant la Librairie. En cas de mauvais temps, l’atelier fonderie sera annulé.

La librairie des auteurs. 32 Place Victor-Hugo 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end : dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits et le …

© La Librairie des Auteurs

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