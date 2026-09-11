Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs, La librairie des auteurs., Cusset
samedi 19 septembre 2026 · La librairie des auteurs. · Cusset
Informations pratiques
Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs 19 et 20 septembre La librairie des auteurs. Allier
Places limitées – Se renseigner auprès de la Librairie pour les ateliers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end : dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits (reliure, fonderie et fabrication d’encre végétale).
Voici le programme détaillé :
Samedi 19 septembre :
– Rencontre et dédicace avec l’autrice Gisèle Gaston (journée)
– Atelier enluminure (après-midi) – Adultes
– Atelier fonderie animé par Laurent Champlon et l’Atelier de Val de La Chabanne (après-midi) – Tout public
Dimanche 20 septembre :
-Rencontre et dédicace avec l’autrice Kler Rêve (journée)
– Atelier de fabrication d’encre végétale animé par Kler Rêve (après-midi) -Tout public
– Atelier fonderie animé par Laurent Champlon et l’Atelier de Val de La Chabanne (après-midi) – Tout public
Les ateliers et les dédicaces auront lieu en extérieur devant la Librairie. En cas de mauvais temps, l’atelier fonderie sera annulé.
La librairie des auteurs. 32 Place Victor-Hugo 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end : dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits et le …
© La Librairie des Auteurs
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