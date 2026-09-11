Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs, La librairie des auteurs., Cusset

Informations pratiques

Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs 19 et 20 septembre La librairie des auteurs. Allier

Places limitées – Se renseigner auprès de la Librairie pour les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end : dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits (reliure, fonderie et fabrication d’encre végétale).

Voici le programme détaillé :

Samedi 19 septembre :

– Rencontre et dédicace avec l’autrice Gisèle Gaston (journée)

– Atelier enluminure (après-midi) – Adultes

– Atelier fonderie animé par Laurent Champlon et l’Atelier de Val de La Chabanne (après-midi) – Tout public

Dimanche 20 septembre :

-Rencontre et dédicace avec l’autrice Kler Rêve (journée)

– Atelier de fabrication d’encre végétale animé par Kler Rêve (après-midi) -Tout public

– Atelier fonderie animé par Laurent Champlon et l’Atelier de Val de La Chabanne (après-midi) – Tout public

Les ateliers et les dédicaces auront lieu en extérieur devant la Librairie. En cas de mauvais temps, l’atelier fonderie sera annulé.

La librairie des auteurs. 32 Place Victor-Hugo 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end : dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits et le …

© La Librairie des Auteurs