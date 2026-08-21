Mots et Méditerranée, L’Odyssée – Médiathèque de Lomme, Lomme

dimanche 4 octobre 2026 · L'Odyssée - Médiathèque de Lomme · Lomme

Informations pratiques

Mots et Méditerranée Dimanche 4 octobre, 10h30 L’Odyssée – Médiathèque de Lomme Nord

Entrée libre sur réservation au 03.20.17.27.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Atelier d’écriture sur le thème de la Méditerranée

L’Odyssée – Médiathèque de Lomme 794 avenue de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.17.27.40 »}]

Atelier d’écriture