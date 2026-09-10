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AGENDA · Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours Médiathèque Sud Le Mans

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Sud · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Sud
Adresse
Boulevard Jean Sébastien Bach
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 11:15:00

Date(s) :
2026-10-21

Lecture
Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.

10h30 Sud
Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents.   .

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Mots pour mômes Histoire d’ours Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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