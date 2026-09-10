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AGENDA · Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours Médiathèque Aragon Le Mans

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:30:00
fin : 2026-11-07 16:15:00

Date(s) :
2026-11-07

Lecture
Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.

15h30 Aragon
Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents.   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Mots pour mômes Histoire d’ours Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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