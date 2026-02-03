Mots pour mômes Médiathèque Vergers Le Mans
Mots pour mômes Médiathèque Vergers Le Mans mercredi 20 mai 2026.
Mots pour mômes
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20 17:45:00
2026-05-20
Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres
17h Vergers
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
