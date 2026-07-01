Informations pratiques

Barzan

Mouclade

Barzan Plage Barzan Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le comité des fêtes de barzan organise une soirée dansante dans une ambiance conviviale et festive. Un feu d’artifice viendra clôturer la soirée.

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Barzan Plage Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60 cdfbarzan@gmail.com

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English :

The Barzan Festival Committee is organizing a dance party in a friendly and festive atmosphere. A fireworks display will bring the evening to a close.

L’événement Mouclade Barzan a été mis à jour le 2026-07-04 par Royan Atlantique