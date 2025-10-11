Moulin à paroles Le Moulin d’Eymet Eymet

Moulin à paroles Le Moulin d’Eymet Eymet samedi 11 octobre 2025.

Moulin à paroles

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

What about pratiquer votre français & english (et même franglais) autour d’un verre or a cup of tea ?

Retrouvons-nous pour améliorer ensemble notre anglais et notre français de manière conviviale !

Sur réservation. .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

English : Moulin à paroles

German : Moulin à paroles

Italiano :

Espanol : Moulin à paroles

L’événement Moulin à paroles Eymet a été mis à jour le 2025-10-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides