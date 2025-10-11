Moulin à paroles Le Moulin d’Eymet Eymet
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
What about pratiquer votre français & english (et même franglais) autour d’un verre or a cup of tea ?
Retrouvons-nous pour améliorer ensemble notre anglais et notre français de manière conviviale !
Sur réservation. .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
