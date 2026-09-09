Moulin de Plateau, Moulin de Plateau, Saint-Prest

Informations pratiques

Moulin de Plateau 19 et 20 septembre Moulin de Plateau Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre du moulin, du musée et des animations proposées.

Moulin de Plateau 5 rue du Plateau 28300 Saint Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0609397017 MOULIN DE PLATEAU Parking sur place

Visite libre du moulin, du musée et des animations proposées.