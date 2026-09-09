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AGENDA · Saint-Prest

Moulin de Plateau, Moulin de Plateau, Saint-Prest

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Plateau · Saint-Prest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Plateau
Adresse
5 rue du Plateau 28300 Saint Prest
Ville
28300 Saint-Prest
Département
Eure-et-Loir

Moulin de Plateau 19 et 20 septembre Moulin de Plateau Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vsite du moulin, des appareils de meunerie et des animations

Moulin de Plateau 5 rue du Plateau 28300 Saint Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0609397017 MOULIN DE PLATEAU Parking sur place
Vsite du moulin, des appareils de meunerie et des animations

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