AGENDA · Saint-Prest
Moulin de Plateau, Moulin de Plateau, Saint-Prest
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Plateau · Saint-Prest
Informations pratiques
Moulin de Plateau 19 et 20 septembre Moulin de Plateau Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vsite du moulin, des appareils de meunerie et des animations
Moulin de Plateau 5 rue du Plateau 28300 Saint Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0609397017 MOULIN DE PLATEAU Parking sur place
Vsite du moulin, des appareils de meunerie et des animations
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