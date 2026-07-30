Informations pratiques

Turquant

Moulin du Val Hulin

10 rue du Moulin Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre ou guidée de ce moulin-cavier, construit en 1723 au-dessus d’habitations troglodytiques et classé au titre des Monuments Historiques.

Restauré récemment, il est doté d’ailes à entoiler, rares en Anjou.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h30. .

10 rue du Moulin Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 11 65 mairie@turquant.fr

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English :

Self-guided or guided tour of this mill-cave, built in 1723 above cave dwellings and designated a Historic Monument.

L’événement Moulin du Val Hulin Turquant a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME