Moulin du Val Hulin Turquant
samedi 19 septembre 2026 · Turquant
Informations pratiques
Turquant
Moulin du Val Hulin
10 rue du Moulin Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre ou guidée de ce moulin-cavier, construit en 1723 au-dessus d’habitations troglodytiques et classé au titre des Monuments Historiques.
Restauré récemment, il est doté d’ailes à entoiler, rares en Anjou.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h30. .
10 rue du Moulin Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 11 65 mairie@turquant.fr
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English :
Self-guided or guided tour of this mill-cave, built in 1723 above cave dwellings and designated a Historic Monument.
L’événement Moulin du Val Hulin Turquant a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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