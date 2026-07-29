Moulin du Vigneau Les Hauts-Quartiers Saumur

Informations pratiques

Saumur

Moulin du Vigneau

Les Hauts-Quartiers Allée des Pampres Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.

Visites guidées ou libres / Atelier sur le bois.

Présentations d’objets et explications des différents processus de fabrication des chapelets et des médailles par l’association Médailles, chapelets, histoire.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 17h30. .

Les Hauts-Quartiers Allée des Pampres Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

A watermill built around 1780, emblematic of the windmills that were found in Saumur until the early 20th century.

L’événement Moulin du Vigneau Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME