Moulin Swing Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre

Tocane-Saint-Apre

Moulin Swing

Moulin de Salles 823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Moulin Swing du 10 au 14 juillet au moulin de Salles un grand week-end pour profiter et prendre soin de soi au rythme de la musique et de la rivière. Accompagnés par des musiciens géniaux, vous pourrez danser du swing live et du blues live !

Au calme, loin du monde, camping chez l’habitant et éco-fonctionnement, repas maison et activités bien être (yoga, activité physique, ateliers dessin et écriture…)

Tarifs pass 4 jours 220 €, pass 3 jours 180 €, pass samedi 25 €

Plus d’infos et inscriptions au 06 11 70 33 27. .

Moulin de Salles 823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27

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English : Moulin Swing

L’événement Moulin Swing Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne