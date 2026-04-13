Bossay-sur-Claise

Moulins en fête

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-27 2026-09-19

Moulin en état de fonctionnement, a fait de la farine jusqu’en 1967, visites pour faire connaitre le passé. Construit vers 1840, sur le site d’un ancien moulin. Agrandi et modernisé vers 1910 par l’entreprise Cusson de Chateauroux. La roue et les machines tourneront.

Moulin en état de fonctionnement, a fait de la farine jusqu’en 1967, visites pour faire connaitre le passé. Construit vers 1840, sur le site d’un ancien moulin, 4 étages, roue de coté, 2 paires de meules, trieur. Agrandi et modernisé vers 1910 par l’entreprise Cusson de Chateauroux, 1 paire de meules supprimée, cylindre broyeur et cylindre convertisseur (machine double Cusson), brosse à blé, bluteries, élévateurs à godets. N’a subit aucune modification depuis. La roue et les machines tourneront. .

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 84 42 31 36 pluneteau@gmail.com

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English :

Mill in working order, made flour until 1967, visits to learn about the past. Built around 1840, on the site of a former mill. Enlarged and modernized around 1910 by the Cusson company of Chateauroux. The wheel and machines will continue to turn.

L’événement Moulins en fête Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-04-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire