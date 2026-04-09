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V Festival d’art Bossay-sur-Claise

V Festival d’art Bossay-sur-Claise samedi 23 mai 2026.

Adresse : Les Viollières

Ville : 37290 Bossay-sur-Claise

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Bossay-sur-Claise

V Festival d’art

Les Viollières Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Des artistes du Sud Touraine seront présents, mêlés à une touche de musique et de poésie, avec food trucks et buvette pour se rafraîchir.
Des artistes du Sud Touraine seront présents, mêlés à une touche de musique et de poésie, avec food trucks et buvette pour se rafraîchir.   .

Les Viollières Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 78 91 26  charlotte@freshcanvas.org

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English :

Artists from southern Touraine will be on hand, with a touch of music and poetry, food trucks and refreshments.

L’événement V Festival d’art Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-04-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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