Bossay-sur-Claise

V Festival d’art

Les Viollières Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Des artistes du Sud Touraine seront présents, mêlés à une touche de musique et de poésie, avec food trucks et buvette pour se rafraîchir.

Des artistes du Sud Touraine seront présents, mêlés à une touche de musique et de poésie, avec food trucks et buvette pour se rafraîchir. .

Les Viollières Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 78 91 26 charlotte@freshcanvas.org

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English :

Artists from southern Touraine will be on hand, with a touch of music and poetry, food trucks and refreshments.

L’événement V Festival d’art Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-04-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire