Moulins

Moulins fête l’Italie

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Animations dans les commerces et en ville dans le cadre du 30 ème anniversaire du comité de jumelage Moulins-Montepulciano.

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@ville-moulins.fr

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English :

Events in shops and in town to mark the 30th anniversary of the Moulins-Montepulciano twinning committee.

L’événement Moulins fête l’Italie Moulins a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région