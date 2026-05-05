Moulins fête l’Italie Moulins
Moulins fête l’Italie Moulins samedi 16 mai 2026.
Moulins
Moulins fête l’Italie
Place d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Animations dans les commerces et en ville dans le cadre du 30 ème anniversaire du comité de jumelage Moulins-Montepulciano.
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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@ville-moulins.fr
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English :
Events in shops and in town to mark the 30th anniversary of the Moulins-Montepulciano twinning committee.
L’événement Moulins fête l’Italie Moulins a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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