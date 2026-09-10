Moulins Propre, Place Fernig, Lille
mercredi 16 septembre 2026 · Place Fernig · Lille
Informations pratiques
Moulins Propre Mercredi 16 septembre, 14h00 Place Fernig Nord
inscriptions gratuites : moulins@mairie-lille.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Le temps d’un apres midi, de 14h à 17h30, les citoyens sont amenés à ramasser le plus de déchets possibles et pour se donner du courage, un petit village d’animation sera installé sur la Place Fernig.
Les trublions de « Trashbusters » seront là pour aider les plus réticents à participer dans la joie et la bonne humeur.
Place Fernig Place Fernig, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « moulins@mairie-lille.fr »}]
le world clean up day de Moulins
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