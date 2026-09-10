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Moulins Propre, Place Fernig, Lille

mercredi 16 septembre 2026 · Place Fernig · Lille

Moulins Propre, Place Fernig, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Place Fernig
Adresse
Place Fernig, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
inscriptions gratuites : moulins@mairie-lille.fr

Moulins Propre Mercredi 16 septembre, 14h00 Place Fernig Nord

inscriptions gratuites : moulins@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Le temps d’un apres midi, de 14h à 17h30, les citoyens sont amenés à ramasser le plus de déchets possibles et pour se donner du courage, un petit village d’animation sera installé sur la Place Fernig.
Les trublions de « Trashbusters » seront là pour aider les plus réticents à participer dans la joie et la bonne humeur.

Place Fernig Place Fernig, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « moulins@mairie-lille.fr »}]
le world clean up day de Moulins

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