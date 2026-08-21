Mounam sings Nina Simone, conservatoire de musique George Gershwin, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Mounam sings Nina Simone Samedi 17 octobre, 20h30 conservatoire de musique George Gershwin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00

Sandra Mounam emprunte et honore la musique de Nina Simone. Elle y insuffle son âme pour faire (re) découvrir le répertoire de cette grande artiste intemporelle du jazz vocal qui fut pianiste, chanteuse, compositrice mais également fervente militante pour les droits civiques des afro-américains. Une superbe ouverture pour notre nouvelle saison.

Les musiciens :

Sandra Mounam – voix

Sandrine Marchetti – piano

Fanny Bouteiller -contrebasse

Zaza Desiderio – batterie

En première partie :

Cath’s 4

Cath’s 4 vous propose une belle parenthèse musicale avec un jazz chaleureux entre swing, ballades, bossa et standards revisités… Des parcours personnels très différents font que chacun apporte sa pierre à la construction de ce quartet de jazz dans une même vision de la musique : partage, émotions et plaisir de jouer ensemble.

Les musiciens :

Catherine Wagner – chant

Jean-Baptiste Niamkey – piano

Florence Barret – contrebasse

Aurélia Cahoreau – batterie.

conservatoire de musique George Gershwin 74 Rue Désiré Clément 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Chennevières Yvelines Île-de-France

Mounam sings Nina Simone