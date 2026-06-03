Mourad Benhammou & the Jazzdisciple au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les JAZZDISCIPLES célèbrent la grande tradition du jazz, du middle jazz au hard bop, à travers un répertoire de standards et de compositions originales nourries du véritable “Jazz Sound”. Ce soir au 38Riv : swing, groove et ferveur collective. LET’S SWING WITH THE JAZZDISCIPLES!

Mourad Benhammou est un batteur de jazz parisien autodidacte né en 1969, reconnu pour son ancrage profond dans la tradition hard bop. Formé en écoutant les grands maîtres comme Elvin Jones ou Philly Joe Jones, il forge son style dans les clubs parisiens dès les années 1990 aux côtés de nombreux musiciens de la scène jazz. Après des collaborations marquantes avec notamment Sunny Murray, Xavier Richardeau ou Raphaël Imbert, il fonde l’Interplanetary Music Orchestra puis crée les Jazzworkers, quintet inspiré de l’esthétique Blue Note. Musicien très recherché, il a joué avec de nombreuses figures du jazz américain et français, imposant un jeu puissant, précis et profondément swing. En 2021, Jazz Magazine le décrit comme « l’un des meilleurs batteurs actuels dans le domaine du bop et du hard bop ».

Line-up : Mourad Benhammou : batterie ; Thomas Nicholas : vibraphone ; Darryl Hall : contrebasse ; Hiroshi Murayama : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Hard bop — Mourad Benhammou, batteur autodidacte parisien, s’illustre dans la tradition hard bop avec les JAZZDISCIPLES pour une soirée de swing et de groove inoubliable.

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 27€ à 30€

Tarif sur place : 30€ à 33€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T19:30:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00;2026-07-04T21:30:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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