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Mousse Party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Mousse Party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan vendredi 21 août 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : Patouland

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Lary-Soulan

Mousse Party

SAINT-LARY-SOULAN Patouland Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Venez profiter de la Mousse Party pour toute la famille, organisée par Chloé Production !
Un moment festif et rafraîchissant avec musique, bonne humeur et pluie de mousse pour petits et grands.
Rejoignez-nous pour partager une expérience conviviale, pleine de rires et de souvenirs inoubliables !
Terrain Banino Gratuit   .

SAINT-LARY-SOULAN Patouland Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 50 81  info@saintlary.com

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English :

Come and enjoy the Mousse Party for the whole family, organized by Chloé Production!
A festive and refreshing moment with music, good humor and foam rain for young and old.
Join us for a convivial experience full of laughter and unforgettable memories!

L’événement Mousse Party Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65

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