Mousse Party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Mousse Party

SAINT-LARY-SOULAN Patouland Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter de la Mousse Party pour toute la famille, organisée par Chloé Production !

Un moment festif et rafraîchissant avec musique, bonne humeur et pluie de mousse pour petits et grands.

Rejoignez-nous pour partager une expérience conviviale, pleine de rires et de souvenirs inoubliables !

Terrain Banino Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Patouland Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 50 81 info@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Mousse Party for the whole family, organized by Chloé Production!

A festive and refreshing moment with music, good humor and foam rain for young and old.

Join us for a convivial experience full of laughter and unforgettable memories!

L’événement Mousse Party Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65