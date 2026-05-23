Moustiques dans la ville à la Cité des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Moustiques dans la ville à la Cité des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’Industrie Paris samedi 13 juin 2026.
Rencontrez une entomologiste médicale pour échanger et observer ces insectes au microscope ou à la loupe, et apprenez les gestes simples pour limiter leur prolifération en ville ou dans votre jardin.
Atelier encadré par Nohal ELISSA, entomologiste médicale à l’Observatoire parisien de santé environnementale de la Ville de Paris.
L’été arrive ! Mais avec lui, moustiques et moustiques tigres s’invitent à notre table à l’heure de l’apéro !
Le dimanche 14 juin 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit sous condition
Durée : 1h15
En accès avec le billet Expositions
Capacité : 12 personnes
Rendez-vous devant le Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier
Public enfants. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00
Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, muséeParis
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/animations/le-biolab
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