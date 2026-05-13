Mouvements au cœur du Palais, Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Mouvements au cœur du Palais Samedi 23 mai, 18h00 Musée Toulouse-Lautrec Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, la compagnie professionnelle Alchymère et l’école de cirque Ivre d’équilibre investissent le Musée Toulouse-Lautrec pour une traversée artistique inédite. Dans les salles, les escaliers et les coursives du palais, les corps deviennent lignes, les voix deviennent couleurs, les élans deviennent tableaux vivants. Performances circassiennes, musicales, acrobatiques et textuelles dialoguent avec l’œuvre et l’esprit d’Henri de Toulouse-Lautrec, faisant vibrer les espaces patrimoniaux d’une présence sensible et contemporaine. Les artistes, tels des passeurs entre les époques, insufflent un mouvement poétique au musée, révélant sous un jour nouveau la force expressive des collections et l’architecture du lieu. Cette proposition invite le public à une déambulation immersive où l’art se vit autant qu’il se contemple. Une alchimie nocturne entre patrimoine et création vivante.

En partenariat avec la Compagnie Alchymère et l’école de cirque Ivre d’équilibre

En continu durant la soirée. Tout public, gratuit, sans réservation.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563491540 https://musee-toulouse-lautrec.com Grand salon (XVIIe siècle, bois peint) : plafond à poutres et solives apparentes dont la face inférieure présente un décor peint géométrique ou de rinceaux. Les faces verticales des poutres et les hauts de murs leur répondant, sont ornés de peintures à caractère héraldique. Le schéma partout répété figure un écusson en un cartouche accosté de deux personnages accoudés et allongés de part et d’autre. Les poutres portent, sur chaque face, trois fois ce motif. Des faces de lions s’intercalent entre les groupes, le tout enrichi de guirlandes de fruits. Salon dit de Berbie : décor XVIIIe siècle de boiseries sculptées, qui furent repeintes. Chapelle Notre-Dame (1688, stuc peint, présent sur les parois latérales de la chapelle et servant d’encadrement à plusieurs toiles peintes) : décoration dans le goût italien commandée par l’archevêque Hyacinthe Serroni et achevée sous son successeur, Legoux de la Berchère. Les stucs portent la signature d’Antonius Lombard Massiliensis. Les armoiries des deux archevêques peuvent être relevées dans la décoration. Les toiles qui portent les armes du second archevêque, sont l’œuvre de J.P Rousselet. Salle basse voûtée (XVIIIe siècle, marbre et bois sculpté) : cheminée de marbre rouge veiné, surmontée d’un trumeau à deux compartiments de style Louis XV, en boiserie sculptée et dorée sur stuc. Décor de rinceaux feuillagés piqués de fleurs et d’oiseaux. Fronton centré sur une face humaine ronde, surmontée d’une coquille. Du cadre supérieur primitif ne subsisterait que le fronton et deux morceaux ornés d’oiseaux. musée Toulouse-Lautrec, place Sainte-Cécile. Parking à proximité.

À l’occasion de la Nuit des Musées, la compagnie professionnelle Alchymère et l’école de cirque Ivre d’équilibre investissent le Musée Toulouse-Lautrec pour une traversée artistique inédite. Dans les…

© Muriel Cavanhac