Moyen-Age-Forever Duras
Moyen-Age-Forever Duras jeudi 16 juillet 2026.
Duras
Moyen-Age-Forever
Place Jean Bouquet Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre du marché nocturne de Duras Moyen Âge Forever est une comédie historique interactive tout public. Deux visions du Moyen Âge s’entrechoquent l’une enfantine, remplie de chevaliers et de princesses, l’autre savante, rigoureuse à l’excès. Un spectacle joyeux et participatif qui démonte les clichés paysans, femmes, vie quotidienne, hygiène, peurs collectives, théâtre médiéval et grands récits qui nourrissent encore notre imaginaire.
Tout public Durée: 60min environ En plein air Prix libre (rémunération des artistes au chapeau) .
Place Jean Bouquet Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06
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English : Moyen-Age-Forever
L’événement Moyen-Age-Forever Duras a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays de Duras CDT47
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