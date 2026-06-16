Duras

Moyen-Age-Forever

Place Jean Bouquet Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du marché nocturne de Duras Moyen Âge Forever est une comédie historique interactive tout public. Deux visions du Moyen Âge s’entrechoquent l’une enfantine, remplie de chevaliers et de princesses, l’autre savante, rigoureuse à l’excès. Un spectacle joyeux et participatif qui démonte les clichés paysans, femmes, vie quotidienne, hygiène, peurs collectives, théâtre médiéval et grands récits qui nourrissent encore notre imaginaire.

Tout public Durée: 60min environ En plein air Prix libre (rémunération des artistes au chapeau) .

Place Jean Bouquet Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06

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English : Moyen-Age-Forever

L’événement Moyen-Age-Forever Duras a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays de Duras CDT47