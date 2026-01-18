Festival Musiques au fil du Dropt Concert/ spectacle autour de Bach au château de Duras Duras

Festival Musiques au fil du Dropt Concert/ spectacle autour de Bach au château de Duras

Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Dans le cadre du festival Musiques au fil du Dropt , un concert exceptionnel avec 1 violoncelliste et 1 comédien aura lieu au Château de Duras. Dans ce cadre historique, les artistes offriront une soirée musicale unique, mêlant émotions et mélodies envoûtantes. Un moment à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de patrimoine. .

Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06

