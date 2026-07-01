Informations pratiques

Duras

Les vignerons sortent les bouteilles

130 Route du Stade Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Une soirée conviviale autour des vins des Côtes de Duras. Rencontrez les vignerons, dégustez leurs cuvées et profitez des stands gourmands de Cabicoulx et du GAEC L’Oisonnière, le tout en musique avec Stef Alabasse variété française et internationale.

Une soirée conviviale autour des vins des Côtes de Duras. Rencontrez les vignerons, dégustez leurs cuvées et profitez des stands gourmands de Cabicoulx et du GAEC L’Oisonnière, le tout en musique avec Stef Alabasse variété française et internationale. .

130 Route du Stade Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 13 48

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English : Les vignerons sortent les bouteilles

A friendly evening featuring wines from the Côtes de Duras. Meet the winemakers, taste their wines, and enjoy the gourmet food stands from Cabicoulx and GAEC L’Oisonnière, all accompanied by music from Stef Alabasse featuring a mix of French and international tunes.

L’événement Les vignerons sortent les bouteilles Duras a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays de Duras CDT47