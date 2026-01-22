Anamorphose Spectacle sons et lumières concerts électro Duras

Anamorphose festival

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Pour cette quatrième édition, le festival mets la psytrance à l’honneur.

Vendredi 10 juillet nous accueillons le collectif parisien Gaia en collaboration avec Pixel booking, pour vous proposer un line up international d’exception.

Samedi 11 juillet, la programmation sera de nouveau consacrée au label Hadra pour ceux et celles qui étaient restés sur leur faim l’année passée.

Rendez-vous dans le parc du Château de Duras (47 Lot et Garonne) situé à 60 kms de Bordeaux, d’Agen et Périgueux pour un événement unique dans un cadre patrimonial d’exception, placé sous le signe de l’illusion d’optique en sound and vision.

Au programme

– 12 Djs et lives sonorisés en quadriphonie L-Acoustics

– Performances de créatures ensorcelantes

– Mapping vidéo et scénographie immersive.

Bar, stands et petite restauration

Camping, Camping-Car, transport à la demande depuis les gares, site de co-voiturage .

Parc du Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

