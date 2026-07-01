Informations pratiques

Duras

Concert au restaurant Le Cabri

788 Route de Savignac Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Amateurs de bonne musique et d’ambiance conviviale, réservez votre soirée ! Le vendredi 10 juillet, à partir de 19h, le Camping Le Cabri à Duras vous invite à un concert acoustique inoubliable avec Neil Riddoch et son spectacle Acoustically Yours .

Amateurs de bonne musique et d’ambiance conviviale, réservez votre soirée ! Le vendredi 10 juillet, à partir de 19h, le Camping Le Cabri à Duras vous invite à un concert acoustique inoubliable avec Neil Riddoch et son spectacle Acoustically Yours .

Venez profiter d’un moment de détente unique en plein cœur de notre camping, avec restauration et bar lounge sur place. L’occasion idéale de passer une soirée mémorable en famille ou entre amis. .

788 Route de Savignac Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au restaurant Le Cabri

If you love good music and a friendly atmosphere, mark your calendars! On Friday, July 10, starting at 7 p.m., Camping Le Cabri in Duras invites you to an unforgettable acoustic concert featuring Neil Riddoch and his show “Acoustically Yours.”

L’événement Concert au restaurant Le Cabri Duras a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Duras CDT47