Randonnée pédestre et VTT La Duraquoise Duras
Salle des sports Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Départ salle des sports. Cette rando sportive ou familiale, s’organise sur cinq circuits, à faire tranquillement ou à fond les manettes. Le parcours est tracé dans les très nombreux sous bois, chemins, bordures de vignes et palombières. Plusieurs ravitaillements très copieux vous permettront de récupérer d’une éventuelle fatigue… 3 parcours randonnées VTT 25 km, 40 km, 58 km et 2 pédestres 10 km et 16 km.
Rendez-vous place du Foirail. Départ 7h30 pour rando VTT, 8h30 pour rando pédestre.
Nouveaux circuits entre Gironde et Lot & Garonne, variation des parcours, mono trace (single) dans les bois, chemins carrossables …..
Port du casque Obligatoire. .
Salle des sports Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 49 03 19
