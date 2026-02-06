Randonnée pédestre et VTT La Duraquoise

Salle des sports Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Départ salle des sports. Cette rando sportive ou familiale, s’organise sur cinq circuits, à faire tranquillement ou à fond les manettes. Le parcours est tracé dans les très nombreux sous bois, chemins, bordures de vignes et palombières. Plusieurs ravitaillements très copieux vous permettront de récupérer d’une éventuelle fatigue… 3 parcours randonnées VTT 25 km, 40 km, 58 km et 2 pédestres 10 km et 16 km.

Rendez-vous place du Foirail. Départ 7h30 pour rando VTT, 8h30 pour rando pédestre.

Nouveaux circuits entre Gironde et Lot & Garonne, variation des parcours, mono trace (single) dans les bois, chemins carrossables …..

Port du casque Obligatoire. .

Salle des sports Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 49 03 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre et VTT La Duraquoise

L’événement Randonnée pédestre et VTT La Duraquoise Duras a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Duras CDT47