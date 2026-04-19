MOZART – 2 Concertos pour Violon solo & Orchestre Couvent de l’Annonciation Paris

Concert d’Ouverture du 15ème ‘ Festival de Pentecôte du Couvent Dominicain ’

3 concerts le Week-end de Pentecôte les 23, 24, 25 Mai

MOZART – 2 Concertos n°4 & n°5 -Turc

pour Violon solo & Orchestre

Concerto n°5 : le plus connu des concertos de Mozart pour cet instrument. Remarquable joyaux du répertoire de Mozart. Chaque mouvement offre une richesse émotionnelle et une virtuosité technique impressionnante. Cette œuvre fut composée alors que Mozart n’avait que 19 ans, témoignant déja de son génie musical précoce.

Concerto n°4 : qualifié de grand concerto, est cependant rare en concert et enregistrement. Élégant dans ses circonvolutions soyeuses au violon solo et généreux en multiples thèmes mélodiques.

par l’Ensemble MONCEAU

Edouard-Axel MOUBACHIR – Violon solo & Fondateur de l’ensemble MONCEAU :

Après une première partie de carrière à arpenter les scènes nationales et internationales en tant que violoniste, Edouard-Axel Moubachir se forme à la direction d’orchestre à New-York et à Paris auprès du Maestro Mark Shapiro, professeur à la Julliard School de New York et au sein de l’European American Musical Alliance (EAMA). Edouard-Axel dirigea notamment le Fort Green Orchestra à New-York. Animé par ce profond désir de transmission, il fonde l’Ensemble Monceau dont il est le directeur musical et artistique.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Concertos n°4 & n°5 -Turc



Concerto n°5 : le plus connu des concertos de Mozart pour violon. Remarquable joyaux, richesse émotionnelle et virtuosité technique impressionnante.



Concerto n°4 : qualifié de grand concerto, est cependant rare en concert et enregistrement.

Le samedi 23 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00

Couvent de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/330746-le-couvent-de-l-annonciation-decouvrez-cette-eglise-et-son-cloitre-secret-au-coeur-de-paris-8e



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