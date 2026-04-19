MOZART – 2 Concertos pour Violon solo & Orchestre Couvent de l’Annonciation Paris
MOZART – 2 Concertos pour Violon solo & Orchestre Couvent de l’Annonciation Paris samedi 23 mai 2026.
Concert d’Ouverture du 15ème ‘ Festival de Pentecôte du Couvent Dominicain ’
3 concerts le Week-end de Pentecôte les 23, 24, 25 Mai
MOZART – 2 Concertos n°4 & n°5 -Turc
pour Violon solo & Orchestre
Concerto n°5 : le plus connu des concertos de Mozart pour cet instrument. Remarquable joyaux du répertoire de Mozart. Chaque mouvement offre une richesse émotionnelle et une virtuosité technique impressionnante. Cette œuvre fut composée alors que Mozart n’avait que 19 ans, témoignant déja de son génie musical précoce.
Concerto n°4 : qualifié de grand concerto, est cependant rare en concert et enregistrement. Élégant dans ses circonvolutions soyeuses au violon solo et généreux en multiples thèmes mélodiques.
par l’Ensemble MONCEAU
Edouard-Axel MOUBACHIR – Violon solo & Fondateur de l’ensemble MONCEAU :
Après une première partie de carrière à arpenter les scènes nationales et internationales en tant que violoniste, Edouard-Axel Moubachir se forme à la direction d’orchestre à New-York et à Paris auprès du Maestro Mark Shapiro, professeur à la Julliard School de New York et au sein de l’European American Musical Alliance (EAMA). Edouard-Axel dirigea notamment le Fort Green Orchestra à New-York. Animé par ce profond désir de transmission, il fonde l’Ensemble Monceau dont il est le directeur musical et artistique.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Concertos n°4 & n°5 -Turc
Concerto n°5 : le plus connu des concertos de Mozart pour violon. Remarquable joyaux, richesse émotionnelle et virtuosité technique impressionnante.
Concerto n°4 : qualifié de grand concerto, est cependant rare en concert et enregistrement.
Le samedi 23 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00
Couvent de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/330746-le-couvent-de-l-annonciation-decouvrez-cette-eglise-et-son-cloitre-secret-au-coeur-de-paris-8e
Afficher la carte du lieu Couvent de l’Annonciation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Jeux narratifs : jouer à construire des histoires La Vagabonde Paris 19 avril 2026
- Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra au jardin du Ranélagh Paris 16e Jardin du Ranelagh PARIS 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026
- Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris 19 avril 2026